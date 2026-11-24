BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciat la creació d'un grup de treball per a la desescalada de les limitacions que s'han aplicat per evitar la propagació de la pesta porcina africana (PPA) a Barcelona.
Ordeig ha dit en una roda de premsa aquest dimarts al costat de la secretària general de la Conselleria, Cristina Massot, i l'inspector en cap dels Agents Rurals, César Calabrés, que la "crisi sanitària no ha acabat".
Aquest grup de treball estarà format per científics i ajuntaments, i haurà de proposar abans de finals d'any una revisió de l'accés al medi natural en les zones de baix risc i en aquelles zones d'alt risc fora el tancament perimetral.
Així mateix, a principis del 2027, haurà de fer aquesta mateixa revisió per a l'interior de la zona amb tancament perimetral, que inclou el parc natural de Collserola (Barcelona).
"No serà una reobertura, serà una modificació de les condicions d'accés. Serà una flexibilització", ha dit, i ha afegit que es farà sempre que no hi hagi un empitjorament de les dades.
En tot cas, es mantindran els tancaments perimetrals i els rastrejos per arribar al moment en el qual no hi hagi més positius.
MÉS PREVENCIÓ
Ordeig també ha anunciat que el Govern ha aprovat un programa de 3 anys per mantenir i reforçar la vigilància i el seguiment de la malaltia.
Per fer-ho, s'incorporaran 17 professionals especialitzats per mantenir els treballs de control epidemiològic, bioseguretat i de població de senglars, que ha detallat que ha passat d'una densitat de 20 senglars per quilòmetre quadrat en algunes zones a menys d'un.
D'altra banda, la Conselleria treballa en una estratègia integral de bioseguretat amb la finalitat d'augmentar la capacitat de resposta en futures emergències.
Els principals eixos d'actuació són reforçar la bioseguretat de les explotacions i la cadena productiva; millorar la vigilància epidemiològica i els sistemes de detecció precoç; avançar en la gestió de les poblacions d'animals salvatges; sumar noves tecnologies; millorar la coordinació entre administracions, i tenir protocols que permetin actuar amb rapidesa.