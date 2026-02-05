Ordeig anuncia un acord per reactivar la recollida de carn de caça de senglar

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat que el servei de recollida de carn de caça de senglar a través dels punts logístics de caça "torna a la normalitat" després de les reunions celebrades amb el sector.
"Avui, després de la reunió amb el sector, celebrem l'acord que permetrà reprendre amb normalitat el servei de recollida de la carn de senglar a través dels punts logístics", ha assenyalat Ordeig en una publicació a X recollida per Europa Press.
El conseller també ha agraït el diàleg, la responsabilitat i el compromís amb el territori i la sanitat animal, en les seves paraules.