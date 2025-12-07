Ordeig afirma que s'han complert els "principals objectius" de contenció de la PPA

Lorena Sopêna - Europa Press
Diu que aquest dilluns s'anunciaran els integrants de l'equip encarregat de realitzar l'auditoria a l'IRTA
LLEIDA, 7 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Oscar Ordeig, ha afirmat que s'han complert els "principals objectius" per a la contenció de la pesta porcina africana (PPA) i ha confirmat que no hi ha positius fos del radi de 6 quilòmetres entorn de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
Així ho ha dit en roda de premsa des de la seu del Departament a Lleida aquest diumenge, en la qual ha confirmat que la xifra de positius és de 13, tots ells dins del primer radi.
A més, ha informat que s'han analitzat més d'un centenar d'animals i, segons ell, la gran majoria d'ells ha donat negatiu: "Anem bé i les informacions són aquestes", ha expressat.
També ha explicat que s'està produint la "reobertura gradual" dels mercats i espera que en els propers dies es puguin conèixer notícies positives referent a això.
TREBALL EN EL SEGON RADI
Ordeig ha informat que el dispositiu de treball coordinat i liderat per Agents Rurals i la Direcció General de Boscos està treballant "prioritàriament" en el segon radio de contenció, entre els 6 i els 20 quilòmetres del punt d'origen, utilitzant unitats canines, drone, trampes, tanques i repel·lents per capturar senglars.
Així mateix, ha recordat que "el país es juga molt" i ha demanat a la població que compleixi amb les restriccions, davant del que s'han reforçat els punts de control amb més efectius.
En aquest sentit, ha volgut agrair les "més d'1.400 trucades" rebudes pel 112 relacionades amb la PPA.
AUDITORIA A l'IRTA
Sobre l'auditoria a l'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), anunciada aquest dissabte pel president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que aquest dilluns s'anunciaran els integrants de l'equip encarregat de realitzar aquesta auditoria: "No descartem res però, alhora, sisplau, també prudència, no confirmem res", ha matisat.
"Tothom està ara investigant també si pot haver-hi hagut o no alguna fallada en bioseguretat, però també, sisplau, no descartem, sobre la base de que tinguem més informació, qualsevol altra hipòtesi", ha exposat.
Així, ha demanat no fer judicis sense la informació suficient i defensar les institucions, els centres d'investigació i als investigadors, textualment.
Sobre els centres que estaran afectats per aquesta auditoria ha dit que en els propers dies es coneixerà quins centres són i amb quins procediments es durà a terme.
EXPORTACIONS
Ha agraït el treball del sector porcí i ha assegurat que el Govern farà tot el que estigui a la seva mà perquè les granges "puguin tirar endavant, els ramaders puguin tirar endavant i el conjunt del sector alimentari i porcí pugui tirar endavant".
També ha demanat reforçar el front comú, en les seves paraules, i ha demanat altura de mires per afrontar la situació: "Vindran també moments per avaluar què coses es podrien haver fet millor", ha resolt.
Sobre les exportacions ha dit que Corea del Sud ha obert l'exportació amb una regionalització de 20 quilòmetres, mentre que el Regne Unit i Xina l'han obert amb regionalització provincial i, a més, s'"està renegociant" amb països com Filipines o Japó.
D'altra banda, ha afirmat que Illa té agendadas per a aquesta setmana reunions amb el sector per buscar "fórmules de col·laboració" i ha defensat que el president està intervenint al més alt nivell, textualment.
GRANGES
En referència a les granges situades en el radi de 20 quilòmetres del brot ha explicat que aquest dimarts s'analitzaran les 15 granges que es van sumar al radi per recomanació de la UE i ha remarcat que "no es faran buidatges sanitaris".
Ha dit que hi ha 61.500 animals en les 55 granges del radi i que 35.600 d'ells són d'esquer, per la qual cosa són aquests els que "d'una manera habitual i progressiva" podran anar a l'escorxador per al consum humà.