Ordeig afirma que s'ha abatut 1.400 senglars en el radi de 20 quilòmetres de PPA

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Assegura que es podrà continuar exportant a la Xina des de Tarragona i atribueix el tancament a un "error"
BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmat aquest dimecres que s'ha abatut 1.400 senglars en el radi de 20 quilòmetres del focus de pesta porcina africana (PPA), iniciat a l'entorn de Collserola (Barcelona), i que aquesta xifra s'enfila a 13.600 a tot Catalunya.
Ho ha explicat durant la sessió de control al Govern del Parlament, en què ha detallat que l'objectiu del departament és eliminar tots els senglars d'aquest radi, i que per això s'ha augmentat els mitjans i demanat reforços a altres administracions com unitats canines o paranys.
En rèplica a les crítiques de la diputada de Junts Jeannine Abella, ha defensat que en aquesta crisi s'ha informat els grups parlamentaris, el sector, els mitjans, representants del territori, el Govern central, els experts, científics, la Comissió Europea i els mercats: "tothom".
Abella ha atribuït els 3 positius fora el radi inicial a "les conseqüències de no fer un buidatge sanitari gairebé immediat en els 6 quilòmetres", i ha preguntat al conseller si farà autocrítica i assumirà responsabilitats per una gestió, ha dit, que en comptes de reobrir mercats d'exportació, els tanca per negligència.
"Explicacions, informació, transparència, i com hem dit, actuar ràpid, actuar de manera coordinada i actuar de manera, evidentment, transparent. Això és el que hem fet i això és el que continuarem fent", ha replicat.
EXPORTACIONS DE TARRAGONA
La diputada de Junts també ha criticat que el mapa de zonificació per a exportacions aprovat dimarts inclogués 2 municipis de Tarragona, on no hi ha casos detectats de PPA, i comportés el tancament d'exportacions a la Xina, un dels principals mercats, a tota la província.
Ordeig ho ha atribuït a un error, ha dit que s'ha parlat amb el Govern central i amb la Comissió Europea, que han adoptat el "compromís d'esmenar aquest error", i ha assegurat que no es tancaran les exportacions al país asiàtic.