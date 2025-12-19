Ordeig afirma que el Japó accepta importar carn de porc espanyola produïda abans de la PPA

Celebra que el Japó accepti la regionalització a França i el Canadà
CERDANYOLA (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha celebrat aquest divendres que el Japó hagi acceptat comprar carn de porc espanyola produïda abans que es detectés el brot de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya.
Ho ha dit en una compareixença a les instal·lacions del laboratori Irta-CReSA a Cerdanyola (Barcelona) per actualitzar la crisi de la PPA al territori, encara amb 26 casos positius --i un cas sospitós del qual se sabran els resultats aquesta setmana-- en senglars trobats dins el primer radi de 6 quilòmetres a l'àrea de Collserola (Barcelona).
"El Japó ha acceptat la comercialització de tota la carn de l'Estat prèvia al 29 d'octubre. Això vol dir que totes les cambres frigorífiques que tenien molt material, però produït abans d'aquesta data, sense problema podrà exportar", ha aclarit Ordeig.
El conseller també ha posat l'accent en que el Japó hagi acceptat la regionalització de França i el Canadà: "És el que estem demanant nosaltres i sabem que el Ministeri està negociant amb el Japó", ha assegurat.
Així mateix, ha reiterat que l'objectiu és "col·laborar, ajudar, fer les coses bé i demostrar" que la gestió que s'està fent del brot de PPA és l'adequada a fi que la regionalització també arribi a Espanya i Catalunya.
CONTROL DE LA POBLACIÓ DE SENGLARS
Sobre el control de la població de senglars, ha destacat que se seguiran "criteris científics, professionals, ponderats i, per tant, amb consens en la Taula del Senglar, on estaran representades totes les parts".
"Hi ha llocs on hi ha sobrepoblació i molta conflictivitat d'accidents, de danys o de malalties, de tuberculosi, de PPA, i per tant s'haurà d'actuar més", ha afegit.