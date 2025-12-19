Ordeig afirma que el Japó accepta importar carn de porc espanyola produïda abans de la PPA

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha celebrat que el Japó hagi acceptat comprar carn de porc espanyola produïda abans que es detectés el brot de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya.
Ho ha dit en una compareixença per actualitzar la crisi de la PPA al territori, encara amb 26 casos positius --i un cas sospitós del qual se sabran els resultats aquesta setmana-- en senglars trobats dins el primer radi de 6 quilòmetres a l'àrea de Collserola (Barcelona).
"El Japó ha acceptat la comercialització de tota la carn de l'Estat prèvia al 29 d'octubre. Això vol dir que totes les cambres frigorífiques que tenien molt material, però produït abans d'aquella data, sense problema podrà exportar", ha aclarit Ordeig.