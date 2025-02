Ordeig afirma que hi haurà més mesures per simplificar tràmits en el sector agrari

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha assegurat aquest dimecres que hi haurà més mesures per simplificar tràmits en el sector agrari, després de l'anunci d'un paquet amb més de 20 mesures per fer-ho.

"En vindran més", ha afirmat Ordeig en el ple del Parlament arran d'una pregunta del diputat del PSC Manel Ezquerra sobre la simplificació dels tràmits administratius del sector agroalimentari.

En aquest sentit, ha explicat que hi haurà canvis en les dejeccions, en els fertilitzants i en projectes estratègics com les plantes de biogàs reduint els tràmits a la meitat, com també l'agilització dels tràmits de materials vegetals i maquinària.

Ordeig ha explicat que eliminaran l'aval per a regadius i treballaran en les llicències de caça i pesca a través del telèfon mòbil, a més de remarcar que "val la pena" establir un mòdul específic per a la petita agricultura perquè compti amb tràmits abreujats.

"Menys papers i més efectius, estem a favor dels controls però jo crec que hem d'entrar en aquest procés de revisió constant i d'excel·lència constant en els serveis públics", ha afegit.