Ordeig aborda amb el Consell Comarcal de l'Urgell (Lleida) la modernització del Canal

LLEIDA 9 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell Comarcal de l'Urgell (Lleida) ha rebut aquest dilluns el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, per abordar qüestions com la modernització del Canal d'Urgell i les afectacions a les collites provocades per les calamarsades de primavera.

La trobada, a Tàrrega, ha comptat amb el president del Consell Comarcal, José Luis Marín; la vice-presidenta primera, Carme Culleré, i la consellera comarcal Georgina Procter, informa el Consell en un comunicat.

Marín ha destacat que un dels assumptes centrals ha estat la modernització del canal, "que es troba en una situació d'obsolescència tècnica i que necessita una revisió i un plantejament renovat, sempre de la mà dels agricultors del territori".

També s'han tractat les afectacions provocades per la calamarsa de primavera, amb danys greus, especialment als cereals i parcialment a la fruita dolça.

Aquest problema se suma a una situació acumulada per sequera, plagues i altres dificultats climàtiques, "que fan molt difícil la viabilitat de les explotacions".

Així mateix, s'ha posat sobre la taula la necessitat de revisar la gestió de les zones especials de protecció per a les aus (ZEPA) i Marín ha reclamat "una gestió més equilibrada que tingui en compte la realitat" dels agricultors i ramaders, i ha criticat que l'agricultor no pot ser l'únic que assumeixi els costos de la conservació.

També s'han plantejat mesures específiques sobre emergència cinegètica, com a ajudes directes, tancaments perimetrals i la coordinació amb Forestal Catalana per recuperar les batudes nocturnes com a eina de control de fauna salvatge.