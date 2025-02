Orchestra Scientific (Iciq) prova un sistema per purificar CO2 en el celler Familia Torres

TARRAGONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

Orchestra Scientific, una spin-off de l'Institut Català d'Investigació Química (Iciq), està provant una "tecnologia capdavantera" pròpia per purificar CO2 en el celler Familia Torres i promoure l'economia circular i la sostenibilitat, informa l'institut aquest dimecres en un comunicat.

El CO2 és un dels gasos d'efecte hivernacle més coneguts i "preocupants" a causa del seu impacte en l'escalfament global i la seva persistència en l'atmosfera durant un segle, però també té múltiples aplicacions en diverses indústries, expliquen des de l'Iciq.

El mètode utilitzat per l'start-up consisteix a capturar diòxid de carboni de processos industrials i purificar-ho per a la seva reutilització o comercialització, promovent una economia circular sostenible i aconseguint emissions zero o fins i tot negatives.

En el cas de la prova que duu a terme en el celler Torres, Orchestra Scientific concentra el CO2 capturat durant la fermentació dels vins i el celler reutilitza aquest CO2 biogènic com a gas inert en els dipòsits de vi per evitar l'oxidació.

"Aquestes proves permeten a l'equip de la spin-off demostrar l'eficàcia i eficiència de la seva tecnologia en entorns operatius reals i a una escala industrial rellevant", expliquen els seus responsables.

PRIMERS CLIENTS

Estan convençuts que, en un futur, la demostració "obrirà el camí per a la comercialització en indústries amb baixes emissions de CO2 que necessiten CO2 d'alta puresa".

Orchestra Scientific està buscant els seus primers clients en el sector agroalimentari, així com socis per provar, escalar la tecnologia i explorar noves aplicacions.