Orange anuncia un acord no vinculant amb Lorca per comprar el 50% de MasOrange per 4.250 milions

MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
La teleco francesa Orange ha anunciat un acord no vinculant amb Lorca, el vehicle d'inversió creat pels fons KKR, Cinven i Providence, per adquirir per 4.250 milions d'euros el seu 50% a MasOrange, la teleco fruit de la fusió entre MásMóvil i Orange a Espanya, i aconseguir així el 100% de l'operadora, líder a Espanya per volum de clients, segons ha informat la companyia francesa en un comunicat.
"Aquesta operació accelerarà el pla estratègic d'Orange i reforçarà encara més la posició d'Orange a Espanya, el segon mercat del grup a Europa", ha destacat l'empresa francesa.
L'anunci de l'acord no vinculant es produeix l'endemà que la companyia i els sindicats UGT, CCOO i Fetico hagin tancat el primer conveni col·lectiu de l'empresa fusionada.
"Amb la plena propietat (de MasOrange), Orange confirma el seu compromís industrial a llarg termini a Espanya i la confiança en MasOrange i la seva gestió per crear valor per a totes les parts interessades", ha afegit l'empresa.
En aquest context, es preveu que la signatura d'un acord vinculant es produeixi a finals d'aquest any.