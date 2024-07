O.Pròxim.- L'ONU confirma un bombardeig israelià "a uns centenars de metres" d'una de les seves instal·lacions a Gaza

Dujarric assegura que aquests atacs afegeixen més pressió al "ja aclaparant estrès" dels treballadors humanitaris



MADRID, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del secretari general de l'ONU, Stéphane Dujarric, ha confirmat aquest dimarts un bombardeig de l'Exèrcit d'Israel prop d'un Centre Conjunt d'Operacions Humanitàries situat en la governació de Deir al Balá, al centre de la Franja de Gaza, i que és utilitzat tant per Nacions Unides com per altres ONG que operen al terreny.

"Des de Gaza, puc informar que els nostres companys de l'Oficina de Coordinació d'Assumptes Humanitaris (Ocha) ens diuen que, segons els informes, múltiples atacs en tota Gaza han matat i ferit dotzenes de persones. Un d'aquests atacs es va produir a només uns centenars de metres del nostre propi Centre Conjunt d'Operacions Humanitàries", ha expressat Dujarric durant una roda de premsa.

En aquest sentit, ha expressat que "un només pot imaginar" el que afecten aquest tipus d'accions als treballadors humanitaris, que ja estan "sotmesos a un estrès tremend" en treballar a una zona de guerra.

"(Els treballadors) ja estan sotmesos a un estrès tremend. Segueixen treballant en una zona de guerra activa. I si es produeix un atac a 100 metres del lloc en el que treballes, s'afegeix a un nivell d'estrès ja aclaparant per als nostres companys, per no esmentar l'impacte que té sobre els civils que moren habitualment en aquests atacs", ha afegit.

Els bombardejos a la ciutat de Gaza (nord) han provocat que centenars de famílies es desplacin fins a Deir al Balá, on almenys un miler de persones han arribat en l'última setmana.

"Moltes d'aquestes persones han explicat que han estat desplaçades diverses vegades (...). Aquestes persones es troben entre les més vulnerables, i els nostres equips s'han desplegat diàriament al llarg de les seves rutes per proporcionar-los assistència bàsica, que inclou aigua, menjar calent, qualsevol tipus d'aliment i serveis sanitaris", ha afegit.

Dujarric també ha elogiat la capacitat de treball dels humanitaris malgrat la falta d'electricitat i de combustible, que "segueix dificultant el treball dels proveïdors de serveis bàsics" com hospitals, ambulàncies, fleques o camions d'ajuda.

Durant la mateixa jornada, el secretari del Departament de Defensa dels Estats Units, Lloyd Austin, ha tornat a parlar per telèfon amb el seu homòleg israelià, Yoav Gallant, per parlar sobre la importància que l'ajuda humanitària segueixi fluint cap a l'enclavament palestí.

A més, Austin ha confirmat que el moll temporal instal·lat per Washington de cara a l'entrada d'assistència humanitària "aviat deixarà d'operar", si bé encara no hi ha cap data concreta per a això, segons un comunicat del Pentàgon.