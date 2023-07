O.Pròxim.- Israel inicia el replegament de tropes a Jenin després de dos dies d'operació que han deixat 12 morts

MADRID, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Les forces militars d'Israel han començat aquest dimarts a la nit a retirar-se de la ciutat cisjordana de Jenin, donant aparentment per conclosa una operació que va arrencar el dilluns i que s'ha saldat fins al moment amb almenys 12 palestins morts i més d'un centenar de ferits.

L'inici d'aquest replegament, confirmat per fonts militars a Europa Press, ha tingut lloc amb prou feines unes hores després que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, es desplacés fins a un lloc de control proper a Jenin per justificar la necessitat de "completar la missió" a la zona amb l'objectiu d'"eradicar el terrorisme" de les milícies palestines.

Netanyahu havia avisat que les Forces Armades seguirien "mentre fos necessari". "No permetrem que Jenin torni a ser un bastió del terrorisme", ha assenyalat el primer ministre, que ha defensat la importància d'aquest tipus d'ofensives enfront d'atemptats com l'ocorregut a Tel Aviv, on ha tingut lloc un nou atropellament. "Qui es pensi que aquest atac ens impedirà seguir combatent el terrorisme s'equivoca. No coneixen l'esperit d'Israel, del seu Govern, dels seus ciutadans, dels seus combatents", ha subratllat, segons el diari 'Times of Israel'.

Per la seva banda, el ministre de Defensa, Yoav Gallant, ha assenyalat que Jenin s'havia convertit "en els últims dos anys" en una "factoria de terrorisme", acabada ara "en dos dies". En aquest sentit, ha donat per eliminat el procés de fabricació d'armes, amb la destrucció de "desenes" de laboratoris i la confiscació de "milers de bombes".

El Ministeri de Sanitat palestí ha confirmat aquest dimarts a la nit en Facebook la defunció d'una dotzena persona per l'operació israeliana, hores després d'anunciar la mort d'un jove que havia resultat ferit per un tret al cap. Les autoritats no descarten que el balanç de morts augmenti, ja que hi ha ferits en estat crític.

L'Exèrcit ha descartat que hi hagi civils entre les víctimes, malgrat que sí hi hauria menors d'edat, i ha identificat a algunes d'elles com a membres de Yihad Islàmica i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás). L'Autoritat Palestina ha anunciat la suspensió de tots els contactes i mantenir la suspensió de la col·laboració en matèria de seguretat amb Israel en protesta per l'ofensiva.

CRIDA DEL CICR

L'operació ha generat crítiques de l'ONU i també d'ONG que treballen sobre el terreny i que han denunciat problemes per brindar assistència humanitària. El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) ha considerat "fonamental" respectar i protegir la vida dels civils i de les infraestructures de caràcter civil davant l'"alarmant escalada de la violència armada".

"Cada minut que es perllonga aquesta violència representa un perill per a la vida dels habitants, els habitatges, els serveis essencials i les infraestructures", ha advertit l'organització, que ha reclamat un accés sense traves dels serveis sanitaris a tots els que ho necessitin.

Així mateix, ha advertit de la "preocupant" deterioració de la situació humanitària a Cisjordània després dels incidents d'aquests últims mesos. "És imprescindible prendre mesures immediatament per posar fi a la violència", ha assenyalat en un comunicat.