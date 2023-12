Israel confirma el desplegament addicional de tropes al sud de la Franja de Gaza

MADRID, 19 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), Daniel Hagari, ha confirmat aquest dimarts el desplegament addicional de tropes als voltants de la ciutat de Jan Yunis, situada al sud de la Franja de Gaza i escenari de les últimes operacions militars israelianes.

"Al sud de Gaza, a la zona de Jan Yunis, estem ampliant les nostres operacions i aprofundint-les. Agreguem una brigada completa i forces d'enginyeria de combat addicionals per a les operacions a l'àrea, per millorar les nostres operacions", ha manifestat Hagari, recull 'The Times of Israel'.

Després dels atacs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) del 7 d'octubre, l'Exèrcit d'Israel va llançar una cruenta campanya militar contra les estructures de la milícia palestina al nord de la Franja de Gaza, si bé més tard les operacions s'han expandit cap al sud de l'enclavament.

Entre aquests objectius destaca la gran xarxa de túnels subterranis construïts per Hamás, sobre els que el propi Hagari ha recalcat que és una de les prioritats d'Israel. "Hem de desmantellar Hamás, i això portarà tant de temps com sigui necessari", ha resolt el portaveu de l'Exèrcit.

De fet, Hagari ha informat que un dels batallons desplegats a la Franja de Gaza han localitzat un "important túnel" de Hamás "al cor de la Ciutat de Gaza".

D'altra banda, el portaveu de l'Exèrcit israelià ha acusat el partit-milícia xiïta Hezbolá d'"actuar com a escut per a Hamás" i de "posar en perill els ciutadans del Líban". Hezbolá ha llançat diversos atacs cap al territori israelià en solidaritat amb la milícia palestina.