Espanya envia 23 tones de racions de menjar a Gaza en un avió des de la Base Aèria de Saragossa

MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -

El Govern ha enviat aquest dimarts 23 tones de racions de menjar a la Franja de Gaza en un avió a través de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID) destinada a la població civil que pateix les conseqüències de la guerra.

L'avió ha sortit la tarda d'aquest dimarts de la Base Aèria de Saragossa amb 23 tones de menjar, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació en un missatge al seu perfil oficial de la xarxa social 'X'.

Es tracta d'una operació conjunta entre el Ministeri liderat per José Manuel Albares, i el Ministeri de Defensa, dirigit per Margarita Robles, per fer un nou lliurament d'ajuda humanitària a la població de Gaza.

Aquest és un nou paquet d'ajuda a la Franja de Gaza després que el passat 3 de març el Ministeri de Defensa acordés l'enviament a Jordània d'un total de 110 paracaigudes de càrrega, atenent a la petició de col·laboració per ajudar a la població de la Franja de Gaza després de la sol·licitud del rei Abdalá de Jordània.