Israel llança múltiples atacs contra presumptes objectius d'Hezbollah al sud de Líban

Europa Press/Contacto/Ali Hashisho
MADRID 9 des. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dilluns una onada d'atacs contra presumptes objectius del partit-milícia xiïta libanès Hezbolá al sud de Líban, incloent un camp d'entrenament, instal·lacions militars i una base de llançament on Hezbollah planejaria atacar Israel, segons les pròpies forces d'aquest país, que argumenten que aquests plans violen l'alto-el-foc signat fa més d'un any.
"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han atacat recentment (...) infraestructures de l'organització terrorista Hezbollah a diverses zones del sud de Líban", han anunciat les pròpies FDI en el seu compte a la xarxa social X.
Els objectius de l'atac han inclòs "un complex d'entrenament i exercicis" emprat per una secció del partit-milícia, segons Israel, "amb la finalitat de planificar i executar plans terroristes contra les FDI i ciutadans de l'Estat d'Israel".
"A més, s'han atacat estructures militars i una base de llançament de l'organització terrorista Hezbollah, utilitzades per promoure plans terroristes", ha reiterat l'Exèrcit israelià.
En aquest context, les FDI han defensat l'operació mantenint que són aquests objectius atacats els que "constitueixen una violació dels acords entre Israel i Líban", emmarcant-los així com "previs a una operació contra l'Estat d'Israel". Així mateix, han subratllat que "seguiran actuant per eliminar qualsevol amenaça contra l'Estat d'Israel".
Després de l'anunci, el diari libanès 'L'Orient-Le Jour' ha recollit almenys sis atacs aeris prop d'Iqlim al Tufa, a la regió de Nabatiye, mentre que també ha registrat foc de metralladores a Aitarun, més proper a la frontera entre tots dos països. Ara com ara, les autoritats libaneses no han informat de víctimes.
Israel ha llançat desenes de bombardejos contra Líban malgrat l'alto-el-foc de novembre de 2024 argumentant que actua contra activitats d'Hezbollah i assegura que, per això, no viola el pacte, si bé tant Beirut com el grup s'han mostrat crítics amb aquestes accions, igualment condemnades per Nacions Unides.
L'alto-el-foc contemplava que tant Israel com Hezbollah havien de retirar els seus efectius del sud de Líban. No obstant això, l'Exèrcit israelià ha mantingut cinc llocs al territori del seu país veí, quelcom també criticat per les autoritats libaneses i el grup xiïta, que exigeixen la fi d'aquest desplegament.