Operació de l'UCO en una peça del cas Koldo amb un escorcoll a la casa d'Ábalos i un requeriment a Adif

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha activat aquest dijous una operació dins una peça separada secreta del cas Koldo a l'Audiència Nacional que ha inclòs un escorcoll a la casa de l'exministre de Transports José Luis Ábalos i un requeriment d'informació a Adif.
Les diligències, en les quals també participa la Fiscalia Anticorrupció, han inclòs un nou escorcoll al domicili a València de l'exministre de Transports i exsecretari d'Organització del PSOE, segons han confirmat a Europa Press fonts del cas.
Els agents també tenen l'ordre de requerir informació a Adif, entre altres diligències que es produeixen després que el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Koldo, Ismael Moreno, acordés dimecres l'obertura d'una nova peça en rebre un informe de l'UCO.
L'instructor indaga dins el cas Koldo diverses línies d'investigació, i la que va donar origen al cas són les presumptes irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
La de les mascaretes va ser parcialment jutjada pel Suprem, que va posar al banc dels acusats l'exministre Ábalos, el seu exassessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama a causa de la condició d'aforat que tenia l'extitular de Transports quan va ser processat.
L'alt tribunal els va condemnar tots tres a penes de presó --Ábalos a 24 anys, Koldo a 19 i Aldama a quatre--, tot i que va permetre a l'empresari i comissionista no entrar a presó per la seva col·laboració amb la justícia i amb la condició que no torni a delinquir.
Moreno també investiga en la causa presumptes pautes irregulars en l'obra pública i els pagaments en metàl·lic del PSOE entre el 2017 i el 2024 per tornar despeses anticipades, una peça que també és secreta.