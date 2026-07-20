Open Arms arriba a Cuba amb ajuda humanitària

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El vaixell Astral de l'ONG Open Arms ha arribat a Cuba amb ajuda humanitària aquest dilluns. El viatge té lloc dins la iniciativa Rumb a Cuba en la qual participen més de 150 entitats socials, sindicals i polítiques, informen en un comunicat.
L'objectiu de la travessia ha estat visibilitzar l'impacte humanitari del bloqueig dels EUA contra Cuba i reforçar la resiliència energètica del sistema sanitari cubà. La campanya va ser presentada a Madrid el passat mes de març com una travessia marítima amb escales a diferents ports per transportar equipament fotovoltaic destinat a proveir l'UCI de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez, a l'Havana.
Des que va sortir de Barcelona, el 14 de maig, l'expedició de l'Astral ha recorregut un itinerari marítim amb parades als ports de Sagunt, Màlaga, Cadis, El Puerto de Santa María i Las Palmas de Gran Canària.
El propòsit és evitar situacions com les de les últimes setmanes quan, en alguns moments, el personal sanitari de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez ha hagut de garantir manualment la respiració assistida d'alguns pacients. A més, la missió entregarà subministraments sanitaris a l'hospital, a banda de llibres i material de papereria per a la biblioteca del pavelló d'oncologia pediàtrica.
A l'Havana, la delegació de Rumb a Cuba ha estat rebuda per representants institucionals i de la societat civil, amb els quals mantindrà diferents trobades al llarg d'aquests dies.