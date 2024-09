Once Catalunya reunirà uns 1.300 afiliats per commemorar la seva 27a Diada aquest diumenge a Montserrat

ONCE

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

Once Catalunya reunirà unes 1.300 persones cegues afiliades per commemorar la 27a Diada de la Gran Família del Grup Social Once català aquest diumenge a l'Abadia de Montserrat, informa aquest divendres en un comunicat.

La trobada coincidirà amb la celebració del Mil·lenari de l'Abadia de Montserrat, per la qual cosa Once Catalunya ho celebrarà dedicant el seu cupó de diumenge al santuari i degustant la coca típica de Montserrat.

L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i la secretària d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Carolina Homar.