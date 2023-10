Onalabs tanca una ronda d'1,8 milions i incorpora el Barça Innovation Hub com a soci estratègic

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Onalabs ha tancat una ronda de finançament d'1,8 milions d'euros que li ha permès incorporar el Barça Innovation Hub (Bihub) com a soci estratègic, ha explicat en un comunicat aquest dimarts.

El Bihub hi aporta els seus "principals actius no monetaris" i contribuirà a l'impuls de l'empresa, i col·laborarà amb l'impuls comercial del dispositiu Onasport i la seva evolució progressiva amb la incorporació de nous biomarcadors per a l'optimització de l'entrenament esportiu i la prevenció de lesions.

La CEO de l'empresa, Elisabet del Valle, ha explicat que l'entrada del Bihub permetrà "una aliança disruptiva per reforçar el coneixement i lideratge en aquesta àrea".