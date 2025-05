Òmnium veu el Pacte Nacional per la Llengua com un primer pas però "encara insuficient"

Demanen al Govern que el suport de les entitats socials "tingui la seva traducció" en els partits

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

Òmnium ha considerat que el Pacte Nacional per la Llengua, que el Govern signarà aquest dimarts amb el PSC-Units, ERC i els Comuns a més d'algunes entitats socials, és un primer pas però "encara insuficient".

En un comunicat, defensen que la situació d'emergència del català requereix un acord polític i social sòlid i deixar-lo de gestionar amb "pegats i respostes reactives".

Per això, demanen articular grans majories per assolir una normalització plena del català en tots els àmbits de la societat: "Aquest pacte és el primer pas. És evident que un pacte, que no ha aconseguit reunir el suport dels principals partits de l'oposició democràtica és un pacte encara insuficient".

Així, insten el Govern a garantir que el suport de les organitzacions socials que ara té el Pacte Nacional per la Llengua "també tingui la seva traducció en l'àmbit dels partits polítics".

També adverteixen que les mesures que inclou l'acord i la dotació pressupostària que planteja el Govern "encara és insuficient" i consideren que caldria revisar-ho.

Sobre el català a l'escola, avisen que "qualsevol intent de desmuntar el model d'escola catalana aprovat pel Parlament, que acceptés la intromissió judicial per imposar el castellà a les aules", suposaria per a Òmnium un incompliment greu del pacte.

Per Òmnium, la plena normalització del català és "una urgència que requereix una actuació coordinada i de país", i s'han posat a la disposició del conjunt del catalanisme democràtic per aconseguir-ho.