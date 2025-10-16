Òmnium veu un "desconeixement insultant" en la condemna a Vic (Barcelona) pel B2 de català

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural ha assegurat que el fet "que un jutge afirmi que el nivell B2 és massa alt és un desconeixement insultant del tema", arran de la condemna a l'Ajuntament de Vic (Barcelona) per exigir un nivell B2 de català per accedir a un lloc de treball del consistori.
En una publicació a través de les xarxes socials recollida per Europa Press aquest dijous, l'entitat ha apuntat que el B2 "és el mínim per garantir el dret a ser atès i treballar en català".
"És moment de fer complir els drets lingüístics davant uns jutges que volen convertir el català en innecessari i marginal", han conclòs.