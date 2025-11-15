Òmnium reuneix més de 200 càrrecs per enfortir la seva xarxa territorial i defensar el català

GIRONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural ha reunit aquest dissabte a Ripoll (Girona) més de 200 càrrecs de la seva junta directiva i de les seves juntes territorials, "per enfortir la xarxa territorial de l'entitat i per intensificar la defensa i promoció" de la llengua i cultura catalanes.
El seu president, Xavier Antich, ha encapçalat la Trobada Nacional d'enguany i ha defensat que l'entitat sigui "encara més forta territorialment", informa en un comunicat.
Tenen 52 seus territorials i tres fora d'Espanya: "Podem dir, amb orgull, que Òmnium té, avui, més seus que mai abans en tota la seva història".
"INTENSIFICAR PROJECTES"
Antich ha dit que enfortir la xarxa territorial ha de servir per "intensificar projectes a favor de la llengua, la cultura i la cohesió social".
A més, ha constatat una desafecció política i, alhora, un creixement dels populismes, els discursos d'odi, l'extrema dreta i la xenofòbia: "No ens ho podem permetre".