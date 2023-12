Òmnium recorre al TS contra la sentència que ordena classes en castellà a una alumna de Canet (Barcelona)

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural, en representació de familiars d'alumnes de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), ha anunciat un recurs davant el Tribunal Suprem (TS) contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catallunya (TSJC) que a l'octubre va ordenar que una alumna del centre rebi en castellà, a més de l'assignatura de llengua, "una o unes àrees de coneixement, competències clau, matèries o assignatures addicionals que, per la seva importància en el conjunt del currículum i la seva càrrega lectiva, puguin ser considerades com a principals".

L'anunci del recurs, consultat per Europa Press aquest dimecres, esgrimeix que s'ha vulnerat el seu dret a un jutge predeterminat per la llei i recorda que va recusar el magistrat Javier Aguayo, president de la sala contenciosa del TSJC, i la interlocutòria va ser dictada "per la magistrada instructora de l'incident de recusació (i no per la sala competent)", la qual cosa segons argumenta l'advocat Benet Salellas suposa una infracció de forma i fons.

Salellas també fa referència als recents canvis en la normativa sobre ensenyament de llengües a Catalunya, que fan inaplicable la sentència del 25% de castellà a l'educació i pels quals el TSJC ha plantejat una qüestió de constitucionalitat.

Per això, qualifica de "pervers, contradictori i clarament arbitrari" que el tribunal dicti resolucions en la mateixa línia que ho havia fet abans de l'aprovació de la nova normativa que prohibeix expressament aplicar el 25%.

"Els jutges i magistrats no poden decidir el model educatiu, només poden valorar l'adequació a aquest model establert pel legislador de les decisions que adopti l'administració educativa", afegeix per criticar l'actuació del TSJC.