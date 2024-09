Òmnium recorre al TC contra la sentència sobre el castellà a l'Escola Turó del Drac de Canet

BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural, en nom de les famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), ha presentat un recurs d'empara al qual ha tingut accés Europa Press davant el Tribunal Constitucional (TC) contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que imposava a aquest centre educatiu impartir una assignatura més en castellà.

Després que el Suprem va confirmar la sentència del TSJC al juliol, ara l'entitat porta el cas davant el Constitucional amb la intenció d'elevar-lo fins a la justícia europea.

En el recurs critiquen que hi ha hagut una "evident intromissió del poder judicial en un àmbit del poder legislatiu que és qui gaudeix de legitimitat democràtica per adoptar les decisions relatives al model educatiu i una invasió de la competència del Tribunal Constitucional de controlar la constitucionalitat de les lleis" i recorda que els jutges no poden decidir el model educatiu.

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha expressat que l'entitat mantindrà el pols "contra un tribunal de part, que ignora els criteris pedagògics i s'interposa en el poder legislatiu per imposar el castellà a les aules".

L'entitat considera que, durant el procés judicial, les famílies i el model educatiu d'escola en català han quedat desprotegits davant un tribunal que, en les seves paraules, actua com un activista contra la llengua i que "no dubta a saltar-se les lleis aprovades per àmplies majories al Parlament de Catalunya amb la finalitat d'eliminar la immersió lingüística".