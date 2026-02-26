Òmnium recorre contra l'arxivament de la causa d'espionatge amb Pegasus a l'exvicepresident de l'entitat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Antich explica el seu arxiu "des d'un punt de vista polític" i no jurídic
Òmnium Cultural ha presentat un recurs d'apel·lació a l'Audiència de Barcelona contra la decisió del jutjat d'instrucció 21 de Barcelona, que va arxivar la causa pel presumpte espionatge amb Pegasus entre 2018 i 2020 a l'exvicepresident de l'entitat Marcel Mauri; a la responsable internacional i legal, Elena Jiménez, i a la periodista Txell Bonet, segons l'escrit consultat per Europa Press.
Òmnium considera que la investigació ha estat "fragmentària, lenta, revictimitzadora i inefectiva" i demanen a l'Audiència de Barcelona que la reprengui, i subratllen que s'han aportat nombroses proves pericials informàtiques que acreditarien les infeccions als dispositius mòbils.
També afirmen que el Parlament Europeu, el Consell d'Europa i les Nacions Unides han exigit a Espanya una investigació "rigorosa i efectiva" sobre el presumpte espionatge amb Pegasus.
En el recurs, Òmnium esgrimeix que el jutge no ha sol·licitat cap declaració als perjudicats ni ha demanat informació a organismes estatals i europeus, i tampoc a l'empresa denunciada: "Durant quatre anys, el jutge instructor no ha practicat ni una sola diligència d'investigació".
A més a més, subratlla que si el cas s'ha dilatat en el temps "no és atribuïble a les acusacions" ni tampoc es pot culpar els querellants d'una manca de col·laboració per no haver donat el seu telèfon mòbil, ja que consideren que suposaria vulnerar el seu dret a la intimitat i al secret de les comunicacions, a més d'una revictimització.
Sostenen que la infecció i l'ús de Pegasus en els dispositius va quedar acreditada per informes i pericials d'organismes com CitizenLab, Amnistia Internacional i el Síndic de Greuges, a més de la Comissió d'Investigació del Parlament Europeu.
ANTICH
Pel president de l'entitat, Xavier Antich, que el jutge decidís arxivar la querella d'Òmnium "només es pot explicar des d'un punt de vista polític i, en cap cas, jurídic o de preservació de drets".
"Amb aquest recurs a l'Audiència Nacional continuem denunciat el que considerem un doble espionatge i una nova negligència judicial, que només respon a la voluntat de tapar una mala praxi nascuda per espiar l'independentisme", ha afegit.
També demanen elevar un suplicatori al Govern central per desclassificar tota la informació que el CNI tingui sobre la infecció amb Pegasus als telèfons de Mauri, Jiménez i Bonet, i expedir una ordre europea d'investigació a les autoritats de Luxemburg perquè se citin a declarar com a persona jurídica investigada les mercantils NSO Group Technologies Limited, Q Cyber Technologies Limited i OSY Technologies,