Òmnium recorre contra l'arxivament de la causa d'espionatge amb Pegasus a Mauri

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural ha presentat un recurs d'apel·lació a l'Audiència de Barcelona contra la decisió del jutjat d'instrucció 21 de Barcelona, que va arxivar la causa pel presumpte espionatge amb Pegasus entre 2018 i 2020 a l'exvicepresident de l'entitat Marcel Mauri; a la responsable internacional i legal, Elena Jiménez, i a la periodista Txell Bonet, segons l'escrit consultat per Europa Press.
Òmnium considera que la investigació ha estat "fragmentària, lenta, revictimitzadora i inefectiva" i demanen a l'Audiència de Barcelona que la reprengui, i subratllen que s'han aportat nombroses proves pericials informàtiques que acreditarien les infeccions als dispositius mòbils.
També afirmen que el Parlament Europeu, el Consell d'Europa i les Nacions Unides han exigit a Espanya una investigació "rigorosa i efectiva" sobre el presumpte espionatge amb Pegasus.
En el recurs, Òmnium esgrimeix que el jutge no ha sol·licitat cap declaració als perjudicats ni ha demanat informació a organismes estatals i europeus, i tampoc a l'empresa denunciada: "Durant quatre anys, el jutge instructor no ha practicat ni una sola diligència d'investigació".
A més a més, subratlla que si el cas s'ha dilatat en el temps "no és atribuïble a les acusacions" ni tampoc es pot culpar els querellants d'una manca de col·laboració per no haver donat el seu telèfon mòbil, ja que consideren que suposaria vulnerar el seu dret a la intimitat i al secret de les comunicacions, a més d'una revictimització.
Sostenen que la infecció i l'ús de Pegasus en els dispositius va quedar acreditada per informes i pericials d'organismes com CitizenLab, Amnistia Internacional i el Síndic de Greuges, a més de la Comissió d'Investigació del Parlament Europeu.