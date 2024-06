Òmnium reclama que l'amnistia a Buch i a l'escorta de Puigdemont "no sigui una excepció"

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

L'entitat Òmnium Cultural ha reclamat que l'amnistia a l'exconseller d'Interior de la Generalitat Miquel Buch i a l'escorta de l'expresident Carles Puigdemont Lluis Escolà "no sigui una excepció", en un missatge a X recollit per Europa Press.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat l'extinció de la responsabilitat penal de Buch i Escolà "en quedar amnistiats els actes en virtut dels quals va ser declarada la seva responsabilitat criminal en la instància", segons la sentència, consultada per Europa Press aquest dimarts.

"L'amnistia s'ha d'aplicar des del primer fins a l'últim represaliat possible. I amb la Sindicatura per l'Amnistia vetllarem perquè notícies com aquesta no siguin una excepció!", ha advertit Òmnium.

Buch i Escolà són els primers amnistiats: l'exconseller va ser condemnat per malversació a quatre anys i mig de presó per designar el mosso d'esquadra Lluís Escolà (condemnat a quatre anys) com el càrrec de confiança perquè escortés Puigdemont a l'estranger.

La sala d'apel·lacions s'ha reunit aquest dimarts per resoldre la possible amnistia de vuit condemnes que estaven pendents de recurs de les causes vinculades al procés.