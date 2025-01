Òmnium recapta més de 50.000 euros en donatius per ajudar La Bressola

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

Òmnium ha recaptat 50.470 euros en donatius dins la campanya que va engegar la setmana passada davant la situació econòmica "delicada" de l'associació La Bressola, que es dedica a l'ensenyament de la llengua i cultura catalanes al sud de França des de fa 50 anys, amb prop de 1.100 alumnes repartits en 9 centres educatius.

Segons ha explicat Òmnium aquest dilluns en un comunicat, la recaptació es va aconseguir en amb prou feines 48 hores en les quals va estar activa la línia de donatius, que es destinaran directament a una campanya de captació de recursos que La Bressola posarà en marxa pròximament.

Òmnium ha considerat que "entitats com La Bressola i la xarxa d'escoles catalanes de la Catalunya Nord duen a terme una feina imprescindible per mantenir viu el català a la Catalunya Nord en un context de minorització lingüística".

"SALVAR" LA BRESSOLA

En aquest sentit, el president d'Òmnium-Catalunya Nord, Guillem Dalmau, ha donat les gràcies a tothom qui ha aportat recursos per "salvar" La Bressola, una associació que, en les seves paraules, és imprescindible per a la transmissió de la llengua catalana a l'Estat francès.

"Som un mateix país i junts, amb una Bressola viva i potent, podem parlar de Països Catalans, no com un lema, sinó com la realitat d'un territori que comparteix una llengua. Gràcies, Catalunya Sud, per ser-hi sempre present", ha expressat Dalmau.