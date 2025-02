Òmnium presenta un pla d'acció per "combatre discursos d'odi" amb l'associacionisme educatiu

Conté una guia i activitats formatives dirigides als responsables d'agrupacions i esplais

Òmnium Cultural, a través de la seva Escola de Formació Guillem Agulló, ha presentat un pla d'acció per "combatre discursos d'odi" guiat per l'associacionisme educatiu, amb l'objectiu de desplegar accions educatives en agrupacions i esplais per lluitar contra la proliferació dels discursos d'extrema dreta entre els joves.

L'han presentat aquest dimecres a Barcelona el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich; la referent política de l'Escola de Formació Guillem Agulló i membre de la junta directiva nacional d'Òmnium, Júlia Petit, i la representant de les entitats de l'associacionisme educatiu Clara Bricullé.

El pla d'acció consta d'una guia, amb el títol 'Cap lloc per l'odi', que té tres apartats: un marc teòric per entendre què són els discursos d'odi i com identificar-los; recursos per saber quin rol han d'adoptar els educadors; i activitats concretes amb pautes pedagògiques dirigides a agrupacions i esplais.

En paral·lel a la difusió del document, l'Escola de Formació Guillem Agulló desplegarà durant aquest 2025 activitats formatives adreçades a responsables i educadors d'associacions educatives.

ANTICH: "MÉS EDUCACIÓ"

Antich ha reivindicat que, amb el pla, no es tracta només de recordar noms i dates com si fossin apreses en una lliçó d'història, sinó, en les seves paraules, de desterrar els discursos d'odi i discursos intolerants i fanàtics, i promoure el "catalanisme democràtic".

"L'extrema dreta i el feixisme estan avançant, penetrant en totes les capes i àmbits socials i en totes les edats. I en aquesta batalla per fer-hi front, la responsabilitat és de tothom", ha dit.

En aquest objectiu, Antich ha apuntat que la millor manera és fer-ho posant "més recursos, més cultura, més memòria històrica i democràtica i, sobretot, més educació", i ha reivindicat l'associacionisme educatiu com una peça clau.

També ha advertit que criminalitzar els joves genera un efecte rebot, i ha reiterat, textualment, que la manca de memòria afecta tothom: "Els joves no són part del problema, sinó al contrari, part de la principal solució, la columna vertebral del país que volem construir".

"LA LLIBERTAT I LA COHESIÓ"

Per la seva banda, Petit ha qualificat d'urgent reconnectar amb els joves per "construir un país on la llibertat i la cohesió siguin pilars fonamentals", una feina que, segons diu, ha prioritzat l'Escola de Formació Guillem Agulló des que va néixer el 2021.

Així mateix, Bricullé ha afirmat que cada dia són més les entitats que detecten la presència de discursos que dirigeixen odi cap a persones i col·lectius que "no compleixen amb la norma establerta", i ha recordat que un dels objectius de l'associacionisme educatiu és la lluita contra la discriminació i els discursos d'odi.

Les associacions educatives, subratlla Bricullé, poden aplicar la pedagogia i la formació en el lleure per educar els joves des de la diversitat, fomentar l'intercanvi cultural i enfortir la xarxa veïnal a escala local, fent de les entitats "un espai segur" per a tots els joves que hi participen.