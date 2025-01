Òmnium portarà a la CE l'"obstaculització" de la cúpula judicial en l'aplicació de l'amnistia

Antich crida el Govern i els grups a vetllar per l'aplicació i el compliment de la norma

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha anunciat que aquest divendres portaran davant la Comissió Europea (CE) la informació que han recopilat "sobre l'incompliment de la llei d'amnistia i l'obstaculització per part de la cúpula judicial espanyola" perquè la incorporin en l'informe que elaboren sobre la situació de l'estat de dret dels diferents estats membres.

"Aquest informe és una avaluació periòdica que la CE elabora sobre la salut democràtica dels estats membres. És imprescindible que es tingui en compte la greu politització de la cúpula judicial espanyola i el consegüent incompliment de la llei d'amnistia", ha destacat durant la seva compareixença en la Comissió de Justícia i Qualitat Democràtica del Parlament.

Després d'exigir el compliment de la norma, ha apuntat que l'anàlisi de les dades que disposen, a través de la sindicatura que van crear per fiscalitzar l'aplicació i el compliment de la llei, evidencia "una aplicació insuficient i desigual" de l'amnistia.

"Hi ha hagut un degoteig de noves amnisties, absolucions o arxivaments. No obstant això, el grau d'aplicació de l'amnistia no és l'adequat", ha lamentat Antich, que ha actualitzat amb dades i una anàlisi de tendències l'informe que van presentar a l'octubre.

DADES

Set mesos després de l'aprovació de la llei, de les 726 persones amb causes penals (691) i del Tribunal de Comptes (35), tenen constància de 374 peticions d'amnistia: 116 s'han atorgat, moltes vinculades a delictes de desordres públics o d'atemptat contra l'autoritat; 24 s'han denegat; 47 estan suspeses per la interposició d'un recurs al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justícia de la Unió Europea; i 33 s'han denegat amb l'arxivament o l'absolució posterior.

Segons Antich, això vol dir que un 39% dels sol·licitants han aconseguit l'amnistia o han vist arxivada la causa, mentre que un 41% encara no s'han resolt, el 7% s'han denegat i gairebé un 13% continuen en suspensió.

De les 884 persones amb sancions administratives, de les 35 sol·licituds efectuades, 17 han estat amnistiades, 13 desestimades i 5 persones estan pendents de resposta.

Tot i que d'octubre a gener s'han incrementat les peticions d'amnistia en un 11%, de 330 a 374, i el percentatge de resposta a les sol·licituds, que actualment se situa en prop del 60%, creu que l'aplicació s'ha vist frenada "sobretot per una cúpula judicial que actua coordinadament amb els postulats de la dreta i l'extrema dreta per criminalitzar" l'independentisme.