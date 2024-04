Òmnium penja una pancarta a l'Aeroport del Prat: 'In Spain protesting is terrorism'

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

Òmnium ha desplegat aquest dijous una pancarta d'uns 20 metres d'ample a l'àrea de taxis de la zona d'arribades de l'Aeroport de Barcelona per adreçar-se als visitants i en la qual assegura en anglès que "a Espanya protestar és terrorisme", i que Aena ja ha retirat.

'Dear visitor, remember that in Spain protesting is terrorism. Behave yourself' ('Benvolgut visitant, recordi que a Espanya protestar és terrorisme. Porti's bé'), diu la pancarta, que ja ha estat retirada pel personal d'Aena, informen fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Òmnium ho ha fet després que el seu dirigent Oleguer Serra va revelar dimecres que fa gairebé sis mesos que viu a Suïssa després de ser vinculat a Tsunami Democràtic, i el mateix dia que el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez i l'escriptor i empresari Josep Campmajó han anunciat que són a Suïssa pel mateix cas.