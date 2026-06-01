Òmnium i l'ANC organitzen una "gran mobilització independentista" per al Tour

Volen "omplir les carreteres d'estelades, pancartes i missatges" a favor de la independència
BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -
Òmnium i l'ANC han anunciat que organitzaran una "gran mobilització independentista" durant les 3 primeres etapes del Tour de França 2026, que començarà a Catalunya, previstes els dies 4, 5 i 6 de juny.
En un comunicat conjunt aquest dilluns, totes dues organitzacions han assegurat que volen convertir el pas del Tour per Catalunya "en una gran demostració cívica i democràtica a favor de la independència".
L'objectiu de la mobilització és implicar "centenars de voluntaris i activistes per tot el recorregut per omplir les carreteres d'estelades, pancartes i missatges a favor de la independència de Catalunya".
Les dues entitats treballen per involucrar altres entitats com el Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).
A més a més, han engegat una campanya de micromecenatge per recaptar 12.000 euros per a "la producció d'estelades i pancartes de gran format que es desplegaran en punts clau del recorregut".