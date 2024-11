Òmnium i l'ANC impulsen un macroconcert solidari el 22 de novembre a Barcelona

Serà a l'avinguda Maria Cristina i comptarà amb una quinzena d'artistes de l'escena cultural catalana

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han organitzat un macroconcert per al 22 de novembre a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona per recaptar fons per ajudar establiments culturals i educatius de València afectats per la dana, amb el lema 'Catalunya amb el País Valencià'.

Ho han anunciat en una roda de premsa aquest dimarts a Barcelona, amb la participació dels presidents d'Òmnium i de l'ANC, Xavier Antich i Lluís Llach, respectivament, la gestora cultural Gemma Recoder i el músic Borja Penalba, entre d'altres.

Per ara, estan confirmats Companyia Elèctrica Dharma, Sopa de Cabra, Oques Grasses, Catarres, Figa Flawas, 31 Fam, Julieta, La Fumiga, Lluís Llach i Borja Penalba, i s'espera que en els pròxims dies se'n confirmin més, fins a reunir prop d'una quinzena de grups i artistes.

Es preveu que l'accés a l'avinguda Maria Cristina s'obri al públic a les 18.30 i que els concerts comencin a les 20 hores, amb actuacions que s'allargaran fins a la mitjanit.

ENTRADES DISPONIBLES I DONATIUS OBERTS

Les entrades, disponibles des d'aquest dimarts, es venen per 25 euros, amb la possibilitat de pagar més si els compradors volen donar més diners, i també hi ha entrades simbòliques a la "fila zero" per als qui no puguin assistir al concert i vulguin ajudar igualment.

Entre les desenes d'entitats adherides, segons informen els organitzadors, destaquen FC Barcelona, Plataforma per la Llengua, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Intersindical, CanetRock, Creu Roja, Associació de Municipis per la Independència (AMI) i Consell de la República (CdRep), i continua oberta la possibilitat que s'hi uneixin més entitats.

ANTICH DESTACA L'"AGERMANAMENT"

Antich ha dit que la iniciativa ha de servir, textualment, per multiplicar la solidaritat que ja s'ha mostrat amb València i per demostrar l'"agermanament entre Catalunya i el País Valencià".

Ha remarcat que tots els beneficis de l'esdeveniment aniran destinats a revertir els efectes de la dana i ha reivindicat el paper de la societat civil organitzada davant la "mala gestió de la política institucional" després de les greus inundacions.

"Sabem que la música, la cultura i els espais col·lectius de trobada també poden ser espais de solidaritat i reivindicació de compromís de lluita", ha expressat.

Per la seva banda, Llach ha qualificat de "pseudocolonial" la resposta del govern autonòmic i de l'executiu estatal a la dana, i ha subratllat que els voluntaris, a parer seu, han respost de manera contundent i generosa.

"La societat civil ha de saber convertir la ràbia i la frustració en un espai col·lectiu d'esperança que animi a construir i animi el País Valencià a reconstruir-se. Per això és important que la societat civil sàpiga que aquesta és una iniciativa de país perquè ens interpel·la a tots", ha reivindicat.

PENALBA CRITICA LA GESTIÓ "EXECRABLE"

Finalment, Penalba, que és valencià i serà un dels músics que actuaran, ha assegurat que la gestió institucional de la dana ha estat "execrable i delictiva" i que deixa una sensació, textualment, d'abandonament i de desprotecció enorme.

Ha agraït la iniciativa perquè, en les seves paraules, a molts municipis de València no queden forces per organitzar res semblant ni tampoc un espai idoni per fer-ho, ja que molts indrets continuen devastats.