Òmnium lamenta la investidura d'Illa i diu que recolzarà a Puigdemont quan torni a Catalunya

Demana assumir responsabilitats davant la pèrdua de la majoria independentista en el Parlament



BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha lamentat aquest diumenge que la Generalitat vagi a tenir previsiblement una presidència no independentista, després que el candidat del PSC, Salvador Illa, hagi tancat els suports d'ERC i els Comuns, i ha remarcat que recolzarà a l'expresident català Carles Puigdemont quan torni a Catalunya.

"Salvador Illa no era ni és l'opció d'Òmnium Cultural", ha remarcat l'organització en un comunicat aquest diumenge, en el qual ha reiterat que des de l'entitat continuaran treballant per exercir el dret d'autodeterminació, que descriuen com un consens social per resoldre el conflicte polític català.

Òmnium ha valorat que la "majoria cívica i social partidària del dret a decidir, el dret a l'autodeterminació i la independència" no té una traducció política en una majoria parlamentària després de les eleccions autonòmiques, per la qual cosa ha demanat que cadascun assumeixi la seva inexcusable responsabilitat, incloent-hi la mateixa entitat.

Davant d'un possible executiu català liderat pels socialistes, l'entitat ha remarcat que mai es mantindrà al marge de "cap front on estigui en joc el futur polític de Catalunya", i ha avisat que seran exigents i crítics amb tot el que afecti la llengua, la cultura, la cohesió social i el país.

Amb això, l'organització ha afegit que continuaran treballant des de la societat civil per vertebrar majories per defensar, diuen, els objectius del dret a l'autodeterminació i d'un Estat català propi.

TORNADA DE PUIGDEMONT

Sobre l'anunci de Puigdemont de la seva intenció de tornar a Catalunya a la sessió investidura en el Parlament, Òmnium ha remarcat que recolzarà la seva tornada i que defensaran "l'honorabilitat de la presidència de la Generalitat que ell representa".

"La simple hipòtesi que pugui ser detingut, malgrat l'aprovació de la llei d'amnistia, és un fet gravíssim que posaria de manifest la rebel·lia del poder judicial davant d'una llei democràtica aprovada parlamentàriament pel poder legislatiu", ha valorat l'entitat.

"Defensar la tornada i la llibertat del president Puigdemont és defensar la legitimitat de la causa en defensa dels drets i llibertats de Catalunya", afegeix el comunicat.