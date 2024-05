Òmnium, Junts, ERC, la CUP i els Comuns mostren unitat davant l'amnistia: "És una victòria"

Defensen que evidencia que la pluralitat no ha de ser un impediment per al "objectius compartits"

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

Òmnium, Junts, ERC, la CUP i els Comuns, juntament amb altres entitats de la societat civil, han mostrat aquest divendres una imatge d'unitat després d'aprovar-se la llei d'amnistia al Congrés, en un acte al pati de l'antiga presó la Model de Barcelona.

En un manifest, que ha llegit l'activista Antònia Maria Dols, recullen que l'amnistia "és una victòria arrencada a l'Estat" que ha situat el conflicte català en el terreny del qual no hauria d'haver sortit, el polític.

"És una fita històrica i una conquesta col·lectiva per a tots els que hem treballat incansablement per fer realitat aquesta llei i per a la societat catalana en tot el seu conjunt", destaquen en el text.

A més de la presidenta del Parlament, Anna Erra, a l'acte hi ha anat el líder d'ERC, Oriol Junqueras; el secretari general de Junts, Jordi Turull; la diputada de la CUP Laia Estrada; el representant dels Comuns Andrés García Berrio, i el dirigent de Demòcrates, Toni Castellà.

Per part de les entitats, el president d'Òmnium, Xavier Antich, i representants d'Amnistia i Llibertat; AMI; Consell de la República; Ciemen; Intersindical; Jovent Republicà; Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC); L'Eina - l'espai jove de la Intersindical; La Forja i Sepc.

En el text recullen que l'amnistia és una resposta política i col·lectiva "a la repressió que l'independentisme català continua patint, a més d'un pas més en la resolució democràtica del conflicte".

"L'aplicació immediata de l'amnistia és un reconeixement inequívoc que la repressió no permetrà resoldre el conflicte i un acte de reparació als milers de catalans que han estat perseguits, investigats, encausats, inhabilitats, multats, empresonats i obligats a exiliar-se", afegeix el manifest.

També defensen que la norma és fruit de l'esforç de la societat civil i de la determinació del moviment sobiranista i independentista, per la qual cosa que s'hagi aprovat és "l'evidència que la necessària pluralitat i diversitat internes del moviment no han de ser un impediment per a la defensa i consecució d'objectius compartits".

"AVUI RES NO ACABA"

"No cal oblidar, no obstant això, que avui res no acaba ni comença", apunta el manifest, en què asseguren que les multes, empresonaments o investigacions han aconseguit reforçar els que justifiquen la independència.

Per això, avisen que continuaran treballant "pels grans consensos de país, per una societat justa i per garantir, per fi, l'exercici lliure del dret d'autodeterminació de Catalunya".