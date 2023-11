Òmnium sobre la investigació a Puigdemont i Rovira: "Cap acusació de terrorisme ens aturarà"

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha lamentat que el jutge de l'Audiència Nacional (AN) que investiga Tsunami Democràtic hagi dirigit les seves perquisicions contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i hagi imputat la secretària general d'ERC, Marta Rovira: "Cap acusació de terrorisme ens aturarà".

"Ni hi va haver delicte llavors, ni tampoc ara. La societat civil continuarem organitzant-nos i mobilitzant-nos per avançar cap a un país lliure", ha defensat en un missatge aquest dilluns a través de la xarxa social X recollit per Europa Press.

Antich també ha enviat el seu suport al directiu d'Òmnium Oleger Serra, que és un dels investigats.