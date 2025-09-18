Òmnium formarà uns 1.000 voluntaris que ensenyaran a parlar català en el projecte Vincles

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural preveu formar uns 1.000 catalanoparlants voluntaris perquè facin d'acompanyants de persones que volen aprendre i practicar el català dins el projecte Vincles, ha informat en un comunicat d'aquest dijous.
És un dels objectius que s'ha marcat l'entitat davant "l'elevada demanda per aprendre la llengua", i s'ofereix formació amb material com dossiers, vídeos o sessions presencials i en línia que donen eines als acompanyants per orientar les trobades informals setmanals.
El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha destacat que l'entitat "recupera i potencia una de les seves funcions històriques", formar professors de català, i defensa que en aquest moment d'emergència lingüística, en les seves paraules, es torna a posar a disposició per mantenir el català com a llengua de trobada i cohesió.