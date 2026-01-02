Òmnium exigeix a institucions i partits preparar-se per "tornar a defensar l'escola en català"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha exigit a les institucions i als partits polítics preparar-se per "tornar a defensar l'escola en català" el 2026, en referència a les previsibles resolucions judicials sobre aquest tema que haurien de conèixer-se al llarg d'aquest any.
"La defensa de la llengua és la defensa del país. Aquest 2026 ens tocarà tornar a defensar l'escola en català. Ho sabem. Preparem-nos. Des de la societat civil ja ho estem fent i exigirem a les institucions i partits que també ho facin", ha dit aquest divendres en un missatge dirigit als socis de l'entitat.
Ha afegit que l'escola i la llengua són "les columnes vertebrals de la nació", i ha instat a treballar per defensar-los el 2026 i durant els pròxims anys que, ha sostingut, seran decisius per a les aspiracions nacionals de Catalunya.
Per això, ha apel·lat a les forces del "catalanisme polític" que, segons ha dit, tant en els moments bons com en els dolents de Catalunya ha estat una brúixola i un motor de progrés per donar forma a les aspiracions de la majoria dels catalans amb vocació d'hegemonia.
Ha alertat dels "vents que amenacen" el que aquest catalanisme polític defensa, i per això ha reclamat la responsabilitat i l'autoestima de tots per recuperar la iniciativa política i la confiança de la ciutadania des dels grans consensos.
"Avui, a tot el món, bufen vents que amenacen tot el que defensem. I també veiem com rearma l'Espanya més anticatalana. Aquest context no ajuda, però sabrem fer-li front. Catalunya mai ha caigut en la temptació del catastrofisme", ha valorat Antich.