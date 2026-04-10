Òmnium elegirà direcció el 30 de maig i Antich optarà a la reelecció

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
Òmnium ha convocat l'assemblea general ordinària (AGO) de l'entitat el 30 de maig i les eleccions per renovar part de la direcció, que se celebraran entre el 5 de maig i el dia 30, ha informat l'entitat en un comunicat aquest divendres, i el seu president, Xavier Antich, ha anunciat la voluntat d'optar a la reelecció.
"Tenim moltes ganes de continuar treballant per la llengua, la cultura i el país. Hi ha moltes coses que necessiten millora", ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.
Les candidatures es podran presentar fins al pròxim 20 d'abril: "No sabem si hi ha altres candidatures i no sabem si se'n preparen més. Llavors, sabrem si n'hi ha una altra a part de la que ha preparat la junta actual", ha dit Antich.
A més de les eleccions, que renovaran la presidència, dues vicepresidències, la tresoreria i 12 vocals, a l'AGO es presentaran, entre d'altres, el pla de treball i el pressupost del 2026 de l'entitat.
Antich va ser elegit president d'Òmnium el 2022, substituint Jordi Cuixart, que ho va ser durant 7 anys, i es presenta per als pròxims 4 anys: "En un moment de desorientació cal mantenir la brúixola d'un futur compartit, il·lusionant, i que permeti recordar els valors dels drets i de la democràcia".