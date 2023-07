Òmnium desplega una pancarta a Barcelona i adverteix Sánchez: "No som un problema resolt"

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha desplegat aquest divendres una pancarta al carrer Pelai, al centre de Barcelona, a favor del referèndum i ha enviat un advertiment al president del Govern central, Pedro Sánchez: "Doncs sembla que no som un problema resolt".

Així ho ha exposat l'entitat presidida per Xavier Antich en un tuit recollit per Europa Press, en el qual ha sostingut, acompanyat de la foto de la pancarta desplegada: "Aquí tens una pista per resoldre'l".

"La democràcia és sempre el camí: referèndum", diu la pancarta, que a més inclou la paraula repressió ratllada.

L'entitat va insistir en un comunicat dimecres que és Sánchez qui té a les seves mans evitar la repetició electoral i va advertir que "la disjuntiva és clara: drets fonamentals i democràcia o paràlisi".

En la mateixa línia que en el missatge desplegat a la pancarta aquest divendres, Òmnium va reivindicar en el comunicat "la fi de la repressió i el referèndum".