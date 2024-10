Òmnium denuncia al TEDH que va ser exclòs en la causa del 25% de castellà a l'escola

El TSJC i el TC impedeixen que es personin com a part afectada en el judici

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha presentat una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) en la qual argumenta que la justícia espanyola "discrimina i exclou" les entitats que defensen el català en impedir-los personar-se com a part afectada en la causa del 25% de castellà a l'escola, segons informa en un comunicat aquest divendres.

Òmnium ha portat el cas davant el tribunal d'Estrasburg després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el Tribunal Constitucional (TC) li neguessin la possibilitat de presentar-se com a part implicada en el judici, que està pendent d'una decisió del TC sobre la llei i el decret llei del català a l'escola.

No obstant això, critica que sí s'ha permès la personació d'entitats contràries, com Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) o Hablamos Español.

"MANCA D'INTERÈS LEGÍTIM"

En la demanda consultada per Europa Press, Òmnium recorda que en una interlocutòria del juny del 2022, el TSJC va acordar no admetre ni la personació d'aquesta ni de dues entitats més per "manca d'interès legítim" en l'objecte del procediment, en argumentar que defensen la promoció del català, mentre que la sentència estableix un mínim de castellà.

No obstant això, dos dels 5 magistrats que van signar aquesta interlocutòria van emetre un vot particular en el qual reconeixien que s'haurien d'haver aplicat els mateixos criteris per permetre la personació de les associacions que promouen la presència del català en l'àmbit educatiu, igual que s'havia fet amb AEB, tot i que la resolució majoritària va concloure que aquesta sentència no afecta Òmnium.

ANTICH DENUNCIA UN "GREU PERJUDICI"

El president d'Òmnium, Xavier Antich, considera un "greu perjudici" que, des de la societat civil, no es pugui defensar el model d'immersió lingüística i que si les entitats que treballen per la promoció del català a l'escola no són admeses com a part afectada en el judici, es veu amenaçat el dret a la tutela judicial efectiva i a la igualtat de tracte.

"És insòlit i antidemocràtic el paper que està tenint la justícia espanyola contra el català a l'escola, vulnerant el dret dels ciutadans a aprendre català", sosté Antich, que afegeix que és surrealista, tot i que no sorprenent, que la justícia consideri que la sentència del TSJC, que fixa el 25% del castellà a les aules, no afecta el català i, per tant, tampoc aquesta entitat.

"És intolerable i cal denunciar que, mentre això passa, entitats fantasma de l'espanyolisme que no són ni representatives ni tenen a veure amb l'educació, sí que se'ls permet ser part de la causa", continua Antich, que avança que Òmnium Cultural farà servir totes les eines legals, també a Europa, per evitar que siguin els tribunals els que marquin el model d'escola, i no la comunitat educativa.

Per tot això, eleva la demanda al TEDH argumentant que la justícia ha vulnerat diversos articles del Conveni Europeu de Drets Humans --en concret el 6.1, el 13 i el 14-- que fan referència a la discriminació per raons de llengua i a la violació del dret a un procés equitatiu, i demana que condemni Espanya a abonar una indemnització a Òmnium.