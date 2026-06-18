Òmnium demana una resposta "contundent" i unitària davant la resolució del TEDH pel 25% de castellà

Creu que el tribunal "no té en compte" que el model català a aplicar emana del Parlament
BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -
Òmnium ha lamentat que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) hagi inadmès a tràmit aquest dijous la demanda interposada per l'entitat i un grup de famílies d'una escola de Canet de Mar (Barcelona) que defensaven el sistema d'immersió lingüística a Catalunya i que van acudir a la justícia europea per frenar les resolucions que van obligar a impartir almenys el 25% de les classes en castellà.
L'entitat ha criticat que el TEDH hagi decidit no entrar a debatre el fons de la demanda i afirma que el tribunal "no té en compte" que el model lingüístic a aplicar a l'escola catalana emana d'una llei del Parlament de Catalunya que compta amb el suport de més del 85% de la cambra, han apuntat en un comunicat.
El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha expressat que el model d'escola en català és "troncal per a la construcció permanent d'aquest país i la defensa del català" i ha retret als tribunals espanyols que "a partir d'un fals pretext de defensar els drets lingüístics d'una part, estiguin disposats a tot per posar fi a la immersió lingüística".
Òmnium apunta que la decisió del TEDH contrasta amb les recomanacions fetes a Espanya del Comitè d'Experts de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d'Europa, que va advertir que fixar un percentatge mínim de castellà a cada centre "és contrari a les obligacions acceptades per Espanya".
En aquest sentit, el mateix Comitè va qualificar la imposició judicial del 25% de castellà en el sistema educatiu català com una "gran font de preocupació".
CRIDEN A DEFENSAR EL MODEL
Critiquen una "lectura reduccionista" del conflicte i dels arguments dels partidaris de posar fi al model d'escola catalana, i lamenta que la justícia europea hagi tancat la causa en fase d'admissibilitat, sense tenir en compte molts dels factors que han fet néixer i preservar aquest model propi a Catalunya.
En qualsevol cas, recorden que el TEDH no imposa cap percentatge, no resol la constitucionalitat de la llei catalana del 2022 i no anul·la el marge de les institucions catalanes per protegir el català.
En vista d'aquesta resolució, l'entitat ha fet una crida tant a la comunitat educativa com a tot el teixit social, polític, econòmic i cultural a articular una resposta "contundent, unitària i radicalment democràtica" contra la sentència.