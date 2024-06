Òmnium demana oficialment l'amnistia per a Oleguer Serra pel cas Tsunami

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha demanat aquest dimarts oficialment l'amnistia per al membre de la seva Junta Directiva Oleguer Serra, acusat de terrorisme en la causa contra Tsunami Democràtic, informa l'entitat en un comunicat.

Els advocats d'Òmnium han fet el tràmit per sol·licitar l'arxivament de la causa contra Serra després que la llei d'amnistia s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dimarts.

D'altra banda, Òmnium ha posat l'escrit "a disposició de tots els represaliats" a través de la Sindicatura per l'Amnistia, una eina --textualment-- impulsada per la societat civil amb l'objectiu de vetllar per la correcta aplicació de la llei d'amnistia.

Amb aquesta eina, l'entitat també vol "denunciar públicament totes les vulneracions i obstruccions que es duguin a terme per part dels actors judicials, i generar un espai d'intercanvi d'informació, documentació i estratègies entre les diverses defenses legals".

"A través de la Sindicatura per l'Amnistia, l'equip jurídic d'Òmnium durà a terme el monitoratge de les tendències de l'aplicació de la llei, perquè l'amnistia s'apliqui correctament a les més de 1.600 persones que s'hi poden acollir", ha conclòs l'entitat.