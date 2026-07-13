Òmnium demana una "investigació real" del Catalangate i desclassificar tots els documents del cas

LORENA SOPENA / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural ha reclamat aquest dilluns una "investigació real" del Catalangate i que es desclassifiquin tots els documents del cas després que el Govern central hagi dit que el CNI va intervenir els mòbils de l'exdiputat de la CUP al Parlament i actual membre de la junta directiva de l'entitat, David Fernàndez, i del també exdiputat de la CUP Carles Riera.
En una anotació a X recollida per Europa Press, ha lamentat que se'ls investigués "per ser independentistes" i demanen que els responsables de la infecció amb Pegasus paguin per pràctiques que consideren dignes de règims totalitaris.
En un altre missatge a X, el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha augurat que s'acabarà demostrant que van intervenir els mòbils "dels 65 polítics i activistes independentistes que va destapar Citizen Lab en l'escàndol del Catalangate", i veu especialment rellevant el cas Fernàndez perquè no formava part de la llista inicial dels 18 líders independentistes espiats que es va portar a la comissió de secrets oficials del 2022.