Òmnium demana als partits més recursos per duplicar les places per aprendre català en els pressupostos

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural s'ha reunit aquest dimecres amb el PSC, ERC, Junts, els Comuns i la CUP al Parlament per demanar-los més recursos per duplicar l'oferta de places per aprendre català fins a les 200.000 de cara a la negociació dels pressupostos de la Generalitat del 2025.

Així ho ha reclamat el president de l'entitat, Xavier Antich, en una atenció als mitjans a la cambra catalana, després de la seva reunió amb els cinc grups parlamentaris convocats, a la qual no han convidat els grups del PP, Vox i Aliança Catalana.

"UNIVERSALITZAR" EL CATALÀ

Antich ha defensat "universalitzar el coneixement de la llengua en un màxim de 10 anys" i ha instat els partits a, textualment, atendre amb fermesa i amb urgència tres reptes: incrementar l'aprenentatge i garantir el dret lingüístic de conèixer el català, el foment del seu ús social i abordar el Pacte Nacional per la Llengua.

"Si volem aconseguir el que faria falta en un horitzó de 10 anys, s'hauria de multiplicar encara més del que preveien fer-ho", ha afegit sobre l'eventual dotació pressupostària destinada a això, a través del Consorci de Normalització Lingüística, entre d'altres.

Així mateix, ha celebrat un "acord absolutament unànime" en el diagnòstic i en la proposta de mesures en matèria lingüística i ha valorat positivament el consens dels grups de sortir, en les seves paraules, de l'actitud de lament, queixa, 'resistencialisme' i defensa i començar a abordar la situació del català de manera constructiva.

PACTE NACIONAL PER LA LLENGUA

També ha celebrat que hi hagi la voluntat de reactivar el Pacte Nacional per la Llengua i ha demanat als grups que s'hi impliquin i "se situïn objectius de plena normalització".

Preguntat per una possible data del pacte, Antich espera que sigui com més aviat millor i veu "ideal" que es pugui fer abans de Nadal.

La reunió d'Antich amb els grups segueix les trobades amb el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull, i el conseller de Política, Francesc Xavier Vila.