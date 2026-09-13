Òmnium Cultural titlla de "arbitràries" les detencions durant les protestes de la Diada

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural ha lamentat l'actuació policial del passat divendres durant la Diada, que va finalitzar amb les detencions d'almenys 18 persones a Barcelona per part dels Mossos d'Esquadra, i que l'entitat ha qualificat com a "arbitràries".
"És injustificable aquest ús de la força pels cossos de seguretat i el que tot apunta que han estat detencions arbitràries", ha informat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press aquest diumenge.
També ha demanat en el mateix missatge que s'investiguin i "aclareixin" les detencions, de les quals 10 van ser a menors d'edat, que segons les autoritats van cremar contenidors i van tirar tanques al foc.