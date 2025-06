Òmnium assumirà la defensa legal del català de 129 ajuntaments del sud de França

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural assumirà la defensa jurídica del Sindicat Intercomunal per a la Promoció de les Llengües Occitana i Catalana (Sioccat) per poder fer servir la llengua catalana dins aquest organisme, que aplega 129 ajuntaments del sud de França, informa en un comunicat.

El 2024, el Sioccat va aprovar el seu reglament intern de funcionament per incloure el català i l'occità en els debats, deliberacions i comunicacions d'aquest òrgan, sempre acompanyat d'una versió en francès.

No obstant això, el Prefecte dels Pirineus Orientals va sol·licitar l'anul·lació d'aquest reglament al Tribunal Administratiu de Montpeller (França) per prohibir l'ús del català i l'occità dins l'organisme; i recentment, aquest tribunal ha emès una sentència desfavorable, per la qual cosa el Sioccat hi presentarà un recurs en contra.

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha afirmat que els organismes públics de la Catalunya Nord han de tenir el dret a fer servir el català, i que el seu ús també suposa una via de visibilització i foment de la llengua.

"Com a societat civil no ens podem permetre una nova vulneració dels drets lingüístics. Ens oposarem frontalment a que els tribunals francesos releguin el català a una llengua de segona", ha conclòs Antich, que ha afegit que, si cal, es portarà la causa a la justícia europea.