Òmnium critica que es valori "com una excepció" que es pugui parlar català a tot arreu

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha criticat aquest dijous que l'Estat "valora com una excepció vetllar per un dret fonamental com poder parlar català a tot arreu".

Així s'ha expressat l'entitat en un tuit recollit per Europa Press sobre la petició del Govern al Consell de la Unió Europea d'iniciar el procés perquè el català, basc i gallec siguin oficials a l'Unió.

"Tribunals d'un Estat que continuen dictant sentències contra la nostra llengua a les escoles", ha lamentat Òmnium, que ha assegurat que des de la societat civil seguiran --textualment-- treballant en tots els fronts per defensar el català.