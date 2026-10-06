Publicat 06/10/2026 13:16

Òmnium celebra l'aval del TC a l'amnistia i demana aplicar-la "sense més dilacions"

Archivo - El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, i la vicepresidenta, Marina Gay
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha celebrat l'aval del Tribunal Constitucional (TC) a la llei d'amnistia i ha demanat que s'apliqui "sense més dilacions".

"Cal tancar definitivament el cicle de la repressió i abordar la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol", ha reclamat l'organització independentista en un missatge a X d'aquest dimarts recollit per Europa Press.

Òmnium ha assegurat que aquesta decisió del TC posa fi "a mesos de bloqueig i obliga el Tribunal Suprem a resoldre les causes pendents".

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