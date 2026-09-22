Òmnium celebra que l'aplicació de l'amnistia "va pel bon camí" després de la decisió del TC

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural ha celebrat aquest dimarts que "sembla que l'aplicació definitiva de l'amnistia va pel bon camí" després de la decisió del Tribunal Constitucional (TC).
"Esperem que es confirmi en les setmanes que venen. Cal tancar l'etapa de la repressió per obrir el cicle que permeti abordar el conflicte", ha sostingut l'entitat en una publicació a X recollida per Europa Press.
L'entitat s'ha expressat així després que el TC hagi avalat que la malversació del procés pugui ser amnistiada en acceptar que el magistrat José María Macías, que defensa el rebuig del Tribunal Suprem a perdonar aquest delicte, redacti una decisió amb el criteri de la majoria, favorable a aplicar-la.